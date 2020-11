Mi sono autodenunciato per cessione di cannabis a De Benedetto. Il dolore non aspetta

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Ho deciso di portare a Walter Deun barattolo pieno di, coltivata in questi mesi dopo aver aderito alla campagna di disobbedienza civile “Io Coltivo” di Meglio Legale. Per questo oggi ho depositato la mia autodenuncia al commissariato Trevi di Roma, chiedendo che gli atti siano immediatamente trasmessi alla procura competente.consapevole che questa azione costituisce reato in base alla legge italiana, punibile con una pena dai 6 a 20 anni, ma ritengo questa legge ingiusta e intendo rafforzare con la mia azione la battaglia di Walter, per il rispetto del diritto alla salute e per la modifica della legislazione italiana sulle droghe, in particolare per la non punibilità della coltivazione domestica finalizzata all’uso personale. Walter soffre da più di 30 anni di artrite reumatoide, una malattia rara e ...