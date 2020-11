Golf | European Tour 2020 | Nienaber e Norris guidano lo Joburg Open al termine del primo round Ottimo Lorenzo Scalise | ultimo Andrea Pavan

Ultime Notizie dalla rete : Golf European

Tiscali.it

Da Patrick Reed a Tommy Fleetwood, da Collin Morikawa a Lee Westwood. Sarà sfida show per la corsa a "laurearsi" miglior giocatore in Europa. Al Dp World Tour Championship, ultimo atto della Race to D ...Il palinsesto sportivo che vedremo in tv oggi, giovedì 19 novembre, per gli amanti dello Sport, per i malati da divano e telecomando ...