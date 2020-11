Genova: operaio muore colpito da braccio meccanico. Indagini in corso (Di giovedì 19 novembre 2020) Un uomo di 54 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro. Si parla di politrauma da schiacciamento. I dettagli sulla vicenda. Gli incidenti sul posto di lavoro sono sempre duri da digerire. Uomini e donne muoiono mentre svolgono il loro lavoro nel tentativo di pagare le spese e di “andare avanti”. Un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 19 novembre 2020) Un uomo di 54 anni è morto a seguito di un incidente sul lavoro. Si parla di politrauma da schiacciamento. I dettagli sulla vicenda. Gli incidenti sul posto di lavoro sono sempre duri da digerire. Uomini e donne muoiono mentre svolgono il loro lavoro nel tentativo di pagare le spese e di “andare avanti”. Un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

