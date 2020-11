Covid in Campania, il sindaco di Napoli de Magistris: temo che lo screening ?sia un pretesto per non riaprire le scuole (Di giovedì 19 novembre 2020) «La riapertura della scuola è condizionata a questo screening di massa e non vorrei che poi si possa dire che lo screening non è andato bene così da non riaprire le... Leggi su ilmattino (Di giovedì 19 novembre 2020) «La riapertura della scuola è condizionata a questodi massa e non vorrei che poi si possa dire che lonon è andato bene così da nonle...

fattoquotidiano : Covid, in Campania ordinanza per far fronte alla carenza di ossigeno nelle farmacie. E ora le bombole arriveranno a… - gennaromigliore : Grazie al Centro Sub dei Campi Flegrei di Pozzuoli per questo gesto di solidarietà e intelligenza collettiva. Ci so… - Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Covid-19 in Campania, il video del Cardarelli: deceduto l’anziano filma… - libellula58 : RT @infoitinterno: Covid Campania, Tar: scuole chiuse, ordinanza di De Luca legittima -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus, altri 160 medici per la task force del Dpc in Campania

Le nuove leve vanno ad aggiungersi ai 9.282 medici e 2.717 infermieri che già si erano messi a disposizione rispondendo alla procedura avviata a fine ottobre dal Dipartimento della Protezione Civile.

Coronavirus, 36.176 positivi al 19 novembre su 250.186 tamponi

Milano, 19 nov. (askanews) - 36.176 nuovi contagiati su 250.186 tamponi processati, con un tasso di positività del 14,5%, in lievissimo ...

Le nuove leve vanno ad aggiungersi ai 9.282 medici e 2.717 infermieri che già si erano messi a disposizione rispondendo alla procedura avviata a fine ottobre dal Dipartimento della Protezione Civile.Milano, 19 nov. (askanews) - 36.176 nuovi contagiati su 250.186 tamponi processati, con un tasso di positività del 14,5%, in lievissimo ...