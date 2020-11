Covid, altri 36.176 casi: 653 morti in un giorno. Scende tasso di positivi (Di giovedì 19 novembre 2020) Francesca Galici Sembrano migliorare i dati del contagio in Italia, dove in 24 si sono registrati 36.176 casi su oltre 250mila tamponi. 653 i decessi I dati diffusi dalla Protezione civile sembrano segnalare un miglioramento della diffusione del contagio da coronavirus nel Paese. Sono 36.176 i nuovi casi di oggi, rilevati su 250.186 tamponi processati durante l'ultima giornata. Sono guarite 17.020 persone e ne sono decedute 653. Il saldo dei ricoverati vede un incremento di 148 nuovi letti occupati, di cui 42 in terapia intensiva. Tag: coronavirus Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) Francesca Galici Sembrano migliorare i dati del contagio in Italia, dove in 24 si sono registrati 36.176su oltre 250mila tamponi. 653 i decessi I dati diffusi dalla Protezione civile sembrano segnalare un miglioramento della diffusione del contagio da coronavirus nel Paese. Sono 36.176 i nuovidi oggi, rilevati su 250.186 tamponi processati durante l'ultima giornata. Sono guarite 17.020 persone e ne sono decedute 653. Il saldo dei ricoverati vede un incremento di 148 nuovi letti occupati, di cui 42 in terapia intensiva. Tag: coronavirus

myrtamerlino : Improvvisamente (...) ci si è accorti che mancano i medici specializzati. Il solito problema di organizzazione. Si… - lucfontana : Oggi il vaccino di Oxford: ecco i risultati (e le differenze rispetto agli altri due) - marcodimaio : Il prof. @RobertoBurioni ha un grande pregio: aver reso comprensibili gli effetti del virus a molti cittadini comun… - MarandoJoe : @vitaindiretta @ileniapetra1 Ma perché non viene ancora aperto, che cosa ci vuole? Altri morti? apritelo a forza se… - Nebrodinotizie : Anche oggi numeri in crescita, anche se di poco rispetto a ieri, per l'emergenza #coronavirus in #Sicilia Il bollet… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altri Covid, vaccino di Oxford: i risultati, quando arriverà, prezzo Corriere della Sera Scuole comunali Nuovi orari

Per accogliere le richieste espresse da alcune famiglie delle nostre due scuole comunali, il Nido L’Anatroccolo di Albinia e il Polo Consani di Orbetello – necessità legate ad esigenze lavorative dell ...

Coronavirus, 36.176 nuovi contagi. 250 mila i tamponi. Cala, ma resta alto il numero dei morti, oggi 653

Stabili a 7.453 i contagi in Lombardia, in aumento da 3.281 quelli in Piemonte dove però si è passati da 17mila a 41mila tamponi. Inarrestabile la corsa del virus in Alto Adige, 13 decessi in 24 ore ...

Per accogliere le richieste espresse da alcune famiglie delle nostre due scuole comunali, il Nido L’Anatroccolo di Albinia e il Polo Consani di Orbetello – necessità legate ad esigenze lavorative dell ...Stabili a 7.453 i contagi in Lombardia, in aumento da 3.281 quelli in Piemonte dove però si è passati da 17mila a 41mila tamponi. Inarrestabile la corsa del virus in Alto Adige, 13 decessi in 24 ore ...