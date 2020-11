Covid: 36.176 nuovi casi, 653 le vittime (Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandro Nunziati Si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia: crescono i nuovi casi ma anche i tamponi. Sono 36.176 i contagi delle ultime 24 ore, contro i 34.283 di ieri, ma con 250.186 tamponi, quasi 16mila in più. La percentuale positivi/tamponi cala ancora per il terzo giorno di fila, seppur lievemente e passa dal 14,6 Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 19 novembre 2020) Alessandro Nunziati Si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia: crescono ima anche i tamponi. Sono 36.176 i contagi delle ultime 24 ore, contro i 34.283 di ieri, ma con 250.186 tamponi, quasi 16mila in più. La percentuale positivi/tamponi cala ancora per il terzo giorno di fila, seppur lievemente e passa dal 14,6 Impronta Unika.

RaiNews : Covid, 36.176 nuovi casi e 653 morti in ultime 24 ore. Notizia in aggiornamento su - SkyTG24 : ?? #Coronavirus in #Italia, il bollettino del #19novembre: 36.176 nuovi casi su 250.186 tamponi, 653 decessi - fainformazione : Covid al 19 novembre: si stabilizza l'andamento del contagio, diminuiscono i morti Stabile (rispetto ai tamponi fa… - fainfocronaca : Covid al 19 novembre: si stabilizza l'andamento del contagio, diminuiscono i morti Stabile (rispetto ai tamponi fa… - motamanet : RT @irastadilarsson: Rispetto a giovedì scorso: - casi (36.176 vs 37.978) - ricoveri (106 vs 429) - TI (+42 vs +89) + dimessi/guariti (17.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 176 Ospedali bergamaschi: altri 176 posti letto Covid Valseriana News Coronavirus in Italia, i dati: 36.176 nuovi casi, calano i morti

Sono 36.176 i nuovi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 34.282), in netto calo invece il numero dei decessi: 653 quelli odierni contro i 753 di ieri. Ecco i nuovi dati sull'emergen ...

Genovese, parla la 18enne vittima dello stupro: "Sono distrutta e sotto shock"

"Sono distrutta, confusa e sotto choc. Mai avrei pensato di andare a una festa e poi vivere un incubo del genere". E' quel che ha confidato al suo legale la 18enne che lo scorso 10 ottobre, dopo esser ...

Sono 36.176 i nuovi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 34.282), in netto calo invece il numero dei decessi: 653 quelli odierni contro i 753 di ieri. Ecco i nuovi dati sull'emergen ..."Sono distrutta, confusa e sotto choc. Mai avrei pensato di andare a una festa e poi vivere un incubo del genere". E' quel che ha confidato al suo legale la 18enne che lo scorso 10 ottobre, dopo esser ...