CorSport | non solo Osimhen | infortunio alla spalla anche per Rrahmani

Dopo Osimhen, anche Rrahmani è stato fermato da un problema alla spalla. Lo scrive il Corriere dello Sport. Ieri il difensore del Napoli è stato costretto ad uscire dal campo al 20'durante Kosovo-Moldavia per un infortunio simile a quello del nigeriano. "Le sue condizioni saranno valutate oggi al rientro in Italia".

