Coronavirus | Conte | ' Già si possono differenziare aree in Regioni' | Gimbe | ' Non è il momento di allentare le misure'

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - Corriere : Conte: «Natale è raccoglimento spirituale, non viene bene in tanti» - NuMariposa : Un politico guarda al prossimo Natale ; uno statista guarda alla prossima Pasqua. #dpcm #Conte #coronavirus - Borderline_24 : Assemblea #Anci, il #Discorso di Giuseppe #Conte: “Niente veglioni, sia un #Natale sobrio” - TV7Benevento : Coronavirus: Conte, 'leale collaborazione istituzioni fondamentale per uscirne'... -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

ROME, 19 NOV - Premier Giuseppe Conte on Thursday called on Italians to observe a "sober" Christmas, saying that excessive gatherings and celebrations risked pushing up the COVID contagion curve. "At ...La Puglia rischia la fascia rossa, ma il presidente Emiliano gioca d’anticipo e con una lettera al governo chiede di inserire tra le aree con le chiusure più rigorose solo una ...