Cerezo, pres. Atl. Madrid: “Se la Juve vuole Morata deve pagarcelo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Cerezo avverte la Juve Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, ai microfoni di El Larguero ha parlato di Alvaro Morta attaccante attualmente alla Juventus. Ecco quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 19 novembre 2020)avverte laEnriqueidente dell’Atletico, ai microfoni di El Larguero ha parlato di Alvaro Morta attaccante attualmente allantus. Ecco quanto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

forumJuventus : Cerezo (Pres. Atletico): 'Morata è in prestito per due anni alla Juve, se lo vogliono lo dovranno pagare' ???… - sportli26181512 : Pres. Atletico Madrid: 'Juve, se vuoi Morata dovrai pagarlo': Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo ha.… - infoitsport : Cerezo (pres. Atletico Madrid): 'Juve, se vuoi Morata dovrai pagarlo!' - yoshi5477 : RT @forumJuventus: Cerezo (Pres. Atletico): 'Morata è in prestito per due anni alla Juve, se lo vogliono lo dovranno pagare' ??? https://t.c… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: Cerezo (Pres. Atletico): 'Morata è in prestito per due anni alla Juve, se lo vogliono lo dovranno pagare' ??? https://t.c… -