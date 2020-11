Catania | sottrae pallone ad avversario | allenatore Raffaele squalificato per 4 giornate

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 19 novembre 2020) Il tecnico delPeppeè statodal Giudice sportivo Marino per quattro. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:€ 1.500,00per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara, di persone non identificate ma riconducibili alla societa?.ALLENATORI ESPULSISQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVEADDAMO GIUSEPPE ()perche?, a gioco fermo, entrava sul terreno di giocondo la disponibilita? dela un calciatore della squadra avversaria, costringendo l'arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione.Questi gli altri provvedimenti in Serie C:CALCIATORI ESPULSISQUALIFICA PER DUE GARE ...