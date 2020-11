Caporalato, tra i lavoratori sfruttati in Brianza anche minorenni (Di giovedì 19 novembre 2020) commenta Tre persone sono state arrestate dai carabinieri su fermo di indiziato delitto disposto dalla Procura di Monza con l'accusa di aver reclutato, assunto e impiegato all'interno di un terreno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 19 novembre 2020) commenta Tre persone sono state arrestate dai carabinieri su fermo di indiziato delitto disposto dalla Procura di Monza con l'accusa di aver reclutato, assunto e impiegato all'interno di un terreno ...

Sono quattro i minorenni tra i tredici giovani romeni che venivano sfruttati nel campo di lavoro gestito da tre loro connazionali ad Usmate Velate (Monza), dove sono stati trovati in condizioni ...

"Lotta al caporalato, premiati dall’Onu"

Tra le tante attività che sono valse alla cooperativa il riconoscimento di Unhcr c’è anche un corso di formazione propedeutico all’avvio di esperienze di tirocinio e lavoro, finalizzato ad arginare ...

