Ultime Notizie Roma del 18-11-2020 ore 20 | 10

(Di mercoledì 18 novembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione Gabriele Luigi in studio e nuovi casi di covid registrati nelle24 ore sono oltre 34 mila i decessi sono stati 753 cara invece l’incidenza dei positivi sul numero di tamponi effettuati 14% i pazienti covid occupano il 42% dei posti in terapia intensiva il 12% Oltre la soglia critica del 30% un dato che riguarda 17 su 21 mentre i posti nei reparti di medicina occupati da pazienti covid e sono al 51% a livello nazionale rispetto a una soglia del 40% i medici di famiglia sono in stato di agitazione in questa seconda fase stiamo assistendo anche al collasso del territorio troppi colleghi contagiati studi scoperti dicono i medici faremo di tutto per passare un Natale il più normale possibileinsicurezza con le nostre città illuminate le nostre tradizioni e le nostre ...