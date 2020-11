Ilaria Capua su La7: “Assembramenti per scarpe Lidl? Le persone si sono rese strumenti di catena di morte. Virus non guarda in faccia nessuno” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ognuno pensa di essere in una bolla sicura ma non è così. Il Virus non guarda in faccia nessuno e cerca di attaccarsi a più persone possibili. Ognuno di noi è a contatto con persone che a loro volta sono a contatto con altre”. Così, a “Dimartedì” (La7), Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center dell’università della Florida, spiega il meccanismo complesso dei contagi da coronaVirus, evidenziando la differenza tra bolla percepita e bolla reale. La virologa cita ad esempio il caso di un focolaio avvenuto dopo un matrimonio negli Stati Uniti: “Il numero degli invitati era 60, quindi si trattava di un matrimonio piccolo. Tra queste 60 persone, vi era una sola persona infetta, che a sua volta ha contagiato 176 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Ognuno pensa di essere in una bolla sicura ma non è così. Ilnoninnessuno e cerca di attaccarsi a piùpossibili. Ognuno di noi è a contatto conche a loro voltaa contatto con altre”. Così, a “Dimartedì” (La7),, direttrice dell’One Health Center dell’università della Florida, spiega il meccanismo complesso dei contagi da corona, evidenziando la differenza tra bolla percepita e bolla reale. La virologa cita ad esempio il caso di un focolaio avvenuto dopo un matrimonio negli Stati Uniti: “Il numero degli invitati era 60, quindi si trattava di un matrimonio piccolo. Tra queste 60, vi era una sola persona infetta, che a sua volta ha contagiato 176 ...

