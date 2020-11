Francesco Bianconi con ‘L’abisso’ rispecchia bene le sensazioni di questo momento storico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il 2020 è un anno sciagurato. Non credo ci sia bisogno di approfondire questa affermazione. La sensazione però è che, sotto il punto di vista delle canzoni, si stia dimostrando importante. Non so se le due cose siano collegate. Intanto, di seguito, un brano che mi sembra possa giustificare quest’idea. Dopo la canzone Calcutta di Pino Marino, proseguo la serie di scritti su singoli brani recenti che ho trovato particolarmente interessanti. Chiamerei questa serie “Canzoni dell’anno”. La canzone di oggi è L’abisso di, contenuta nel disco Forever, uscito lo scorso 16 ottobre, prima opera da cantautore solista del leader dei Baustelle. Parla dell’uomo di fronte all’idea della morte, roba da poco insomma. Tra tutte le canzoni uscite negli ultimi mesi è forse quella che a mio avviso parla meglio di alcuneche ...