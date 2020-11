Covid: ieri 82 mila controlli, 1.127 multe e 30 denunce (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Sono stati 82.200 i controlli effettuati ieri per verificare il rispetto delle normative antiCovid. Lo rende noto il Viminale. In totale sono state elevate 1.127 sanzioni e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Sono stati 82.200 ieffettuatiper verificare il rispetto delle normative anti. Lo rende noto il Viminale. In totale sono state elevate 1.127 sanzioni e ...

meb : Ieri sera a Porta a Porta abbiamo parlato dell’emergenza Covid, di cosa ha funzionato e cosa va migliorato nella ri… - zaiapresidente : ?? Ieri in Veneto abbiamo avviato la sperimentazione dei test di autodiagnosi per il Covid. Si acquisteranno per poc… - sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. - GravinoNadia : RT @meb: Ieri sera a Porta a Porta abbiamo parlato dell’emergenza Covid, di cosa ha funzionato e cosa va migliorato nella risposta https://… - Mikepub1 : RT @andreasso1951: Covid: Pfizer, efficacia del nostro vaccino al 95% - Sanità - -