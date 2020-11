Cerreto Sannita | riapertura ospedale frenata dalla pandemia | non sarà centro covid

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – “L’ex Presidio Ospedaliero Maria delle Grazie diè pronto per l’apertura!”. Sono queste le parole del Direttore Generale dell’ASL Gennaro Volpe che chiarisce lo stato dell’arte della struttura destinata al potenziamento della rete territoriale. L’di Comunità, con 15 posti letto, l’Hospice, con 7 posti letto, il Servizio di Gastroenterologia e quello di Odontostomatologia, realizzati secondo le più efficaci ed innovative caratteristiche tecniche e strutturali, sono pronti per l’apertura. In particolare, per l’Hospice e per l’di Comunità sono state predisposte le necessarie misure per l’attuazione della telemedicina: la cartella informatizzata individuale, accessibile a tutti gli attori di cura (anche del ...