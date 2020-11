50 anni di Pooh in raccolta Le canzoni della nostra storia (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - I Pooh sono saliti sul palco per l'ultima volta a dicembre 2016. L'ultimo concerto e l'addio al pubblico dopo 50 anni. Ma la storia dei Pooh continua ancora. Anche oggi, a ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 18 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 18 NOV - Isono saliti sul palco per l'ultima volta a dicembre 2016. L'ultimo concerto e l'addio al pubblico dopo 50. Ma ladeicontinua ancora. Anche oggi, a ...

RadioWebItalia : I Pooh celebrano 50 anni di carriera “Le canzoni della nostra storia” @RadioWebItalia - GiovanniBasili4 : Ho 57 anni. Stasera il randagio non mi aspettava. Accesa la TV, l'ho spenta. Colla schiuma. Ho messo i Pooh. Alì,il… - RADIOVILLAGENET : Questa sera ore 22.30 RVN presenta SPECIALE POOH un viaggio di 90 minuti per ripercorrere i loro 50 anni di carrier… - RomaSette : ?? “50 primavere”, l’amore per sempre cantato da Stefano D’Orazio. Omaggio al musicista morto per Covid con il suo b… - NatalyneItaly : @TweakFix Non nego il Covid ,so che Iva Zanicchi che adoro sta con la polmonite ,diranno Covid !! Come per il Orazi… -