Ultime Notizie Roma del 17-11-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Martedì 17 novembre spazio l’informazione emergenza covid in primo piano il ministro francese della salute di Credo che stamattina che è cominciata la di crescita dell’epidemia aggiunto di vedere per mettere francesi di passare il natale in famiglia contenti di apertura dei negozi non essenziali ma serve prudente Non si può ancora fornire una data per la fine dello clown spiega intanto negli Stati Uniti il bilancio delle vittime del virus è arrivato a superare quota 247 con più di 11 milioni di casi registrati dall’inizio della pandemia e dopo il via libera al testo della legge di bilancio la manovra e attesa entro domani in Parlamento Maxi intervento da 38 miliardi che Però potrebbe non bastare visto costamento che potrebbe ...