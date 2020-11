Tesla - Usa, aperta un'indagine sui guasti al touch screen (Di martedì 17 novembre 2020) La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) ha lavviato un'indagine approfondita su alcuni problemi riscontrati al touch screen utilizzato dalla Tesla per i suoi veicoli. In particolare, l'agenzia statunitense di vigilanza del settore dei trasporti ha aggiornato l'inchiesta preliminare avviata a giugno per portarla a un livello di "analisi ingegneristica". Le cause del guasto. La Nhtsa ha spiegato che il difetto al touch screen può comportare la perdita della visualizzazione dell'immagine della telecamera posteriore durante le fasi di retromarcia e quindi una ridotta visibilità posteriore. Inoltre, può influire sulla capacità di disappannamento dei parabrezza e del lunotto e sui segnali acustici dell'autopilota e degli indicatori di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 17 novembre 2020) La National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) ha lavviato un'approfondita su alcuni problemi riscontrati alutilizzato dallaper i suoi veicoli. In particolare, l'agenzia statunitense di vigilanza del settore dei trasporti ha aggiornato l'inchiesta preliminare avviata a giugno per portarla a un livello di "analisi ingegneristica". Le cause del guasto. La Nhtsa ha spiegato che il difetto alpuò comportare la perdita della visualizzazione dell'immagine della telecamera posteriore durante le fasi di retromarcia e quindi una ridotta visibilità posteriore. Inoltre, può influire sulla capacità di disappannamento dei parabrezza e del lunotto e sui segnali acustici dell'autopilota e degli indicatori di ...

L'agenzia dei trasporti Nhtsa ha deciso di aggiornare un'inchiesta avviata a giugno su 159 mila esemplari di Model S e Model X ...

Tesla ammessa nel club dei big di Wall Street, dal 21 dicembre farà parte dello S&P 500

Tesla entra nello S&P 500. Il titolo del gruppo di auto elettriche Usa, che mostra una capitalizzazione di mercato superiore a 380 miliardi, a partire da lunedì 21 dicembre entrerà a far parte del ben ...

