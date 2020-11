Picco Covid entro una settimana. La previsione di Pregliasco sul Natale (Di martedì 17 novembre 2020) «La curva del contagio è ancora in crescita ma è una crescita lineare. Direi che dobbiamo aspettarci ancora una crescita e arrivare spero al Picco entro una settimana». Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. «La curva - ha aggiunto - sarebbe stata esponenziale, invece con le disposizioni abbiamo creato una curva che è una collina. Siamo nella fase di plateau e bisogna insistere, questo è fondamentale». «È difficile fare previsioni così a lungo termine, tutto dipenderà dai risultati e dall'impegno di tutti noi, cittadini e istituzioni. L'emergenza non è scavallata, ma quasi. Su questo ... Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) «La curva del contagio è ancora in crescita ma è una crescita lineare. Direi che dobbiamo aspettarci ancora una crescita e arrivare spero aluna». Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Fabrizio, virologo dell'Università degli studi di Milano e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. «La curva - ha aggiunto - sarebbe stata esponenziale, invece con le disposizioni abbiamo creato una curva che è una collina. Siamo nella fase di plateau e bisogna insistere, questo è fondamentale». «È difficile fare previsioni così a lungo termine, tutto dipenderà dai risultati e dall'impegno di tutti noi, cittadini e istituzioni. L'emergenza non è scavallata, ma quasi. Su questo ...

