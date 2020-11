Pd | Casu | rispondiamo con denuncia a odio squadristi hacker

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma – “Oggi risponderemo all’squadrista dei sedicentisenza volto che ieri ha preso di mira il circolo PD Giustizia con insulti e offese razziste e sessistendo tutto alle autorita’ competenti. Volevano fermare la nostra iniziativa pubblica sulle tutele dei riders e dei nuovi lavori ma non ci sono riusciti”. Cosi’, su Facebook, il segretario del Pd di Roma, Andrea. “Tutte le democratiche e i democratici romani- aggiunge- sono al fianco di Marco Miccoli, Eleonora Mattia, Piero Panici, Cristina Michetelli e tutti i partecipanti all’iniziativa che ringraziamo per aver scelto di rispondere all’attacco verso tutta la nostra comunita’ riuscendo comunque a portare a termine l’assemblea.” “Perche’ vecchi e nuovi ...

Ultime Notizie dalla rete : Casu rispondiamo

RomaDailyNews

Il Comune accoglie le loro sollecitazioni, fatte proprie dall’opposizione, e fa slittare i lavori in via Casu e via Anglona ...Due componenti di Forza Nuova dopo essersi rifiutati di indossare la mascherina hanno insultato una vigilessa che li aveva richiamati. Si sarebbero prima rifiutati di indossare la mascherina, i due co ...