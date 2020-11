La scelta del Giornale di Brescia: se ne va da facebook. “Falsità e insulti: non vogliamo più essere corresponsabili, impossibile moderare” (Di martedì 17 novembre 2020) Il Giornale di Brescia, nell’editoriale scritto dalla direttrice Nunzia Vallini, ha annunciato la “sospensione degli aggiornamenti sulla sua pagina facebook”. A causa di “troppe parole in libertà, troppi insulti, troppo astio. E troppi profili fake, che – continua Vallini – se non generano notizie altrettanto false, si dilettano in manipolazioni neppure tanto dissimulate”. Il quotidiano ha scelto quindi di uscire dai social, anche perché ritiene ci sia una “corresponsabilità quantomeno morale se gli aggiornamenti di una pagina diventano, volenti o nolenti, pretesto per veicolare falsità o, peggio ancora, commenti che nulla hanno a che vedere con la pluralità delle idee e loro libera e sacrosanta espressione, e ancor meno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Ildi, nell’editoriale scritto dalla direttrice Nunzia Vallini, ha annunciato la “sospensione degli aggiornamenti sulla sua pagina”. A causa di “troppe parole in libertà, troppi, troppo astio. E troppi profili fake, che – continua Vallini – se non generano notizie altrettanto false, si dilettano in manipolazioni neppure tanto dissimulate”. Il quotidiano ha scelto quindi di uscire dai social, anche perché ritiene ci sia una “tà quantomeno morale se gli aggiornamenti di una pagina diventano, volenti o nolenti, pretesto per veicolare falsità o, peggio ancora, commenti che nulla hanno a che vedere con la pluralità delle idee e loro libera e sacrosanta espressione, e ancor meno ...

Ultime Notizie dalla rete : scelta del La scelta del GdB: un lockdown per Facebook Giornale di Brescia Il Giornale di Brescia rinuncia alla sua pagina Facebook: una scelta radicale contro la disinformazione

Il quotidiano di Brescia, primo caso in Italia, annuncia che non aggiornerà più la sua pagina FB oggetto di attacchi da parte di bot: è il segnale – preoccupante – che il flusso della disinformazione ...

Osterie d’Italia, le migliori scelte da Slow Food: dal Piemonte alla Sicilia tutte le novità

Nell’edizione di quest’anno, da oggi in libreria, niente «chiocciole». Il riconoscimento a tutti i locali che resistono all’emergenza Covid e alle restrizioni dei lockdown. Le 119 new entry ...

