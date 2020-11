Italia in Bosnia (stasera, 20,45, Rai1): per vincere partita e girone. Formazioni (Di mercoledì 18 novembre 2020) Per la formazione azzurra scelte quasi obbligate a centrocampo (Locatelli, Jorginho, Barella) dopo la straordinaria prestazione fornita contro i polacchi. In avanti partirà forse titolare Berardi, accanto a Belotti e Insigne, altri punti fermi della squadra, con Okaka valida alternativa al Gallo, in caso di necessità Leggi su firenzepost (Di mercoledì 18 novembre 2020) Per la formazione azzurra scelte quasi obbligate a centrocampo (Locatelli, Jorginho, Barella) dopo la straordinaria prestazione fornita contro i polacchi. In avanti partirà forse titolare Berardi, accanto a Belotti e Insigne, altri punti fermi della squadra, con Okaka valida alternativa al Gallo, in caso di necessità

juventusfc : Domani si gioca Bosnia-Italia in #NationsLeague Per le #BlackAndWhiteStories, il racconto di questa gara... in bian… - SkySport : Florenzi: 'Questa nazionale è la squadra più divertente in cui ho giocato' - AntoVitiello : 16 convocati #Milan Italia: Donnarumma, Calabria, Tonali Under21: Gabbia, Colombo Belgio: Saelemaekers Turchia: C… - ema_sct : RT @lapoelkann_: Forza AZZURRI?? per Bosnia-Italia e GRAZIE x l'Impegno nella Campagna #EilNostroDovere. TUTTI Insieme Raccoglieremo Cibo e… - FirenzePost : Italia in Bosnia (stasera, 20,45, Rai1): per vincere partita e girone. Formazioni -