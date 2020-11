"Ci siamo rotti i co***. Strada commissario? Devono passare sul mio cadavere". Spirlì dichiara guerra al governo (Di martedì 17 novembre 2020) Nino Spirlì a valanga. Il presidente facente funzioni della Regione Calabria commenta la decisione del governo di avanzare l'ipotesi di Gino Strada come commissario in Calabria. "La nomina di Strada non arriva, dovranno passare sul mio corpo". ha detto senza mezzi termini ai microfoni de La Zanzara su Radio 24. "Il governo - ha attaccato - la deve smettere di pensare al commissariamento in Calabria, la Calabria non ha bisogno di commissari. Abbiamo visto primo fallimento, secondo fallimento e terzo fallimento. Non siamo uno Stato del quarto mondo. Qui c'è gente onesta, ci siamo rotti i c…, qui non c'è da fare nomine ma da gestire la sanità. Basta con questi ispettori ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Nino; a valanga. Il presidente facente funzioni della Regione Calabria commenta la decisione deldi avanzare l'ipotesi di Ginocomein Calabria. "La nomina dinon arriva, dovrannosul mio corpo". ha detto senza mezzi termini ai microfoni de La Zanzara su Radio 24. "Il- ha attaccato - la deve smettere di pensare al commissariamento in Calabria, la Calabria non ha bisogno di commissari. Abbiamo visto primo fallimento, secondo fallimento e terzo fallimento. Nonuno Stato del quarto mondo. Qui c'è gente onesta, cii c…, qui non c'è da fare nomine ma da gestire la sanità. Basta con questi ispettori ...

Libero_official : 'Ci siamo rotti i co***. #Strada commissario? Devono passare sul mio cadavere'. Nino #Spirlì avverte il governo… - ClitoRider : RT @ultimenotizie: Pres. Calabria #Spirlì (Lega): 'La nomina di Strada non arriva, dovranno passare sul mio corpo. Il governo la deve smett… - NicolasssNicola : RT @ultimenotizie: Pres. Calabria #Spirlì (Lega): 'La nomina di Strada non arriva, dovranno passare sul mio corpo. Il governo la deve smett… - fedelecrus : RT @ultimenotizie: Pres. Calabria #Spirlì (Lega): 'La nomina di Strada non arriva, dovranno passare sul mio corpo. Il governo la deve smett… - restucciasalva : RT @ultimenotizie: Pres. Calabria #Spirlì (Lega): 'La nomina di Strada non arriva, dovranno passare sul mio corpo. Il governo la deve smett… -

Ultime Notizie dalla rete : siamo rotti Calabria, Spirlì: "Strada commissario? Dovranno passare sul mio corpo" Adnkronos Gerry Scotti e il racconto del coronavirus: "Ero in un'anticamera della terapia intensiva con il casco per respirare"

Gerry Scotti se l'è vista brutta. Il conduttore di Mediaset ha rotto il silenzio dopo essere stato dimesso dall'ospedale a causa ...

Perù tra colpi di stato e corruzione

Dopo essere stato abbandonato dalla maggior parte de suoi ministri e dovendo affrontare l’opposizione del suo stesso partito (Acción Popular) e il clamore per la violenza che si è scatenata contro i m ...

Gerry Scotti se l'è vista brutta. Il conduttore di Mediaset ha rotto il silenzio dopo essere stato dimesso dall'ospedale a causa ...Dopo essere stato abbandonato dalla maggior parte de suoi ministri e dovendo affrontare l’opposizione del suo stesso partito (Acción Popular) e il clamore per la violenza che si è scatenata contro i m ...