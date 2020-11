Basta Dad, la protesta di Anita davanti scuola piace ad Azzolina (Di martedì 17 novembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 17 novembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Torino, 17 nov. (askanews) - Continuano a studiare in strada, davanti alla loro scuola, la Italo Calvino di Torino. A portare avanti la singolare protesta contro la Didattica a distanza (Dad) imposta ...

Alla scuola media di Borgo San Giuseppe, tra classi in presenza, prof in DAD e aule vuote (FOTO)

Accompagnati dalla dirigente Maria Bianca Anigello, abbiamo visto cosa succede nella secondaria di primo grado dell'Oltregesso, dove solo le classi prime sono in presenza mentre seconde e terze sono a ...

