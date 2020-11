Perché si lasciano latte e biscotti a Babbo Natale? Non è una nostra tradizione (Di lunedì 16 novembre 2020) Volenti o nolenti, anche quest’anno il Natale è arrivato con un mese e mezzo di anticipo. Forse, in un periodo duro e complesso come questo, tutti abbiamo bisogno di sognare, di sentire vividi il calore e le emozioni. In un anno con pochissimi abbracci funziona così. Tornando alla festa, più profana che sacra in alcuni frangenti, l’uomo simbolo è senza alcun dubbio Babbo Natale. Per i bambini, e non solo, l’arrivo di Babbo Natale mette in pausa i disastri e la tristezza del mondo; c’è nell’aria un suono di campanelli e si sente odore di cannella. Per dimostrare riconoscenza e per essere sicuri che Babbo Natale sia passato davvero in ogni casa, i bambini di mezzo mondo gli lasciano in ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 16 novembre 2020) Volenti o nolenti, anche quest’anno ilè arrivato con un mese e mezzo di anticipo. Forse, in un periodo duro e complesso come questo, tutti abbiamo bisogno di sognare, di sentire vividi il calore e le emozioni. In un anno con pochissimi abbracci funziona così. Tornando alla festa, più profana che sacra in alcuni frangenti, l’uomo simbolo è senza alcun dubbio. Per i bambini, e non solo, l’arrivo dimette in pausa i disastri e la tristezza del mondo; c’è nell’aria un suono di campanelli e si sente odore di cannella. Per dimostrare riconoscenza e per essere sicuri chesia passato davvero in ogni casa, i bambini di mezzo mondo gliin ...

piddino : RT @RSiliquini: Non trovo parole per definire chi possa anche solo pensare che esista un complotto per il quale i medici lasciano morire i… - alessandrabolzi : È un qualcosa che non dimenticherò mai, soprattutto perché 5 anni di abuso psicologico lasciano le tracce. La DaD h… - EttoreGiuliano : @creuscher @57Davide @United4Rescue @seaeyeorg D'accordo sul salvataggio ma perché li.lasciano in.italia - scrivere_stanca : RT @dory1977: Spesso, chi viene da fuori, dice 'mangiate solo polenta&osei e bevete solo prosecco', oppure 'siete razzisti'. Luoghi comuni,… - Stefy87552791 : @AntAmb72 @MercuriRibelle Non hai capito che dobbiamo stare lontani perché se ci lasciano stare in gruppi siamo più… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché lasciano Rimedi efficaci per eliminare definitivamente i punti neri Fortune Italia