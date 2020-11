Negazionisti in piazza a Roma, fermi e attimi di tensione (Di lunedì 16 novembre 2020) Era annunciata, anche se non c’era preavviso e si è svolta la manifestazione di protesta dei Negazionisti in piazza Venezia a Roma nella giornata di ieri. Negazionisti che hanno visto insieme gilet arancioni, ultras, no mask, tutti a protestare contro le misure anti Covid del governo Conte. Manifestazione spontanea a Roma La manifestazione spontanea si è svolta ieri pomeriggio a Roma. 300 persone si sono prima raccolte davanti alla Bocca della Verità per poi andare in piazza Venezia e raccogliersi davanti al Milite Ignoto. C’è voluto l’intervento della polizia per fare sgomberare i manifestanti. Anche se nessun disordine particolare è stato registrato. Solo alcuni manifestanti sono stato fermati dalla polizia che comunque era schierata in tenuta antisommossa. ... Leggi su romanotizie24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Era annunciata, anche se non c’era preavviso e si è svolta la manifestazione di protesta deiinVenezia anella giornata di ieri.che hanno visto insieme gilet arancioni, ultras, no mask, tutti a protestare contro le misure anti Covid del governo Conte. Manifestazione spontanea aLa manifestazione spontanea si è svolta ieri pomeriggio a. 300 persone si sono prima raccolte davanti alla Bocca della Verità per poi andare inVenezia e raccogliersi davanti al Milite Ignoto. C’è voluto l’intervento della polizia per fare sgomberare i manifestanti. Anche se nessun disordine particolare è stato registrato. Solo alcuni manifestanti sono stato fermati dalla polizia che comunque era schierata in tenuta antisommossa. ...

pdnetwork : Manifestazione “a sorpresa” a Piazza Venezia. Solita minestra: negazionisti, ultrà, gilet arancioni. Questo in pi… - deltavictor75 : Chissà cosa avrebbe detto mia nonna di noi mammolette che scendiamo in piazza se per un paio d'anni per evitare di… - Bolle69106571 : RT @Paolella_Mauri: Miriade di mafiosi in giro per l’Italia, centinaia di condannati in parlamento, folle di negazionisti in piazza e la gi… - StefaniaParis15 : @assurdistan Visto che da me intitolano una piazza a Sfera Ebbasta, il sindaco è il pupillo del cazzaro verde e sia… - PalaDanyela83 : @EugenioCardi Ormai per cambiare le cose, bisogna fare casino. E non parlo di indignarsi sul web, ma proprio mega m… -