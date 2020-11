«Animali Fantastici»: Mads Mikkelsen per sostituire Johnny Depp (Di lunedì 16 novembre 2020) Da prime indiscrezioni, sembrava dovesse essere Colin Farrell a rimpiazzare Johnny Depp nel franchise di Animali Fantastici, dal quale l’attore si è dovuto chiamare fuori. Depp, che nei giorni passati ha perso la causa intentata contro il tabloid britannico The Sun, accusato di aver dato adito alle falsità di Amber Heard, ha rinunciato formalmente al ruolo di Grindelwald, come chiesto dalla Warner Bros. E Farrell, da pettegolezzo, avrebbe dovuto sostituirlo. Ma Deadline, specializzato nelle rivelazioni sul cinema americano, ha avanzato un altro nome. Leggi su vanityfair (Di lunedì 16 novembre 2020) Da prime indiscrezioni, sembrava dovesse essere Colin Farrell a rimpiazzare Johnny Depp nel franchise di Animali Fantastici, dal quale l’attore si è dovuto chiamare fuori. Depp, che nei giorni passati ha perso la causa intentata contro il tabloid britannico The Sun, accusato di aver dato adito alle falsità di Amber Heard, ha rinunciato formalmente al ruolo di Grindelwald, come chiesto dalla Warner Bros. E Farrell, da pettegolezzo, avrebbe dovuto sostituirlo. Ma Deadline, specializzato nelle rivelazioni sul cinema americano, ha avanzato un altro nome.

