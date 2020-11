Andorra-Lettonia | formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 17 novembre 2020) Domani 17 Novembre 2020 nello Stadio Estadi Nacional alle ore 20:45 si disputerà la partitadi Nations League. L’, con la sconfitta di sabato sera per 3-1 contro Malta, ha raccolto la terza sconfitta di fila dopo un 7-0 subito dal Portogallo in amichevole. Il successo però non è di certo un’impresa impossibile: come la, reduce dal pari casalingo per 1-1 con le isole FaerØerne non ha ancora vinto una gara in questa Nations League. Un triste primato dell’intera competizione e che condividono con l’Islanda.: quali saranno le probabili(4-4-2): Gomes, Rubio, Lima, Llovera, Garcia, Clemente, Rebés, Garcia, Vieira, ...