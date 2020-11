Lockdown, Abruzzo verso la zona rossa: da martedì scattano le chiusure (Di domenica 15 novembre 2020) L'AQUILA - La decisione è maturata nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico regionale, presieduto da Alberto Albani, che si è tenuta nel pomeriggio di oggi: da... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 15 novembre 2020) L'AQUILA - La decisione è maturata nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico regionale, presieduto da Alberto Albani, che si è tenuta nel pomeriggio di oggi: da...

