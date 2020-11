LIVE Nadal-Rublev 6-3 6-4, ATP Finals 2020 in DIRETTA: successo rapido per lo spagnolo (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Classifica del girone London 2020: Nadal comanda, seguito da Thiem, Tsitsipas e Rublev. VINCE RAFAEL Nadal: 6-3 6-4 contro Rublev, un’ora e 17 minuti per tornare a esordire con la vittoria alle Finals per lo spagnolo, come non faceva dal 2015. 40-15 DUE MATCH POINT Nadal: dritto vincente di Rublev in lungolinea. 40-0 TRE MATCH POINT Nadal: l’iberico fa correre Rublev per tutto il campo, per poi piazzare lo smash vincente. 30-0 Prima vincente esterna di ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Classifica del girone Londoncomanda, seguito da Thiem, Tsitsipas e. VINCE RAFAEL: 6-3 6-4 contro, un’ora e 17 minuti per tornare a esordire con la vittoria alleper lo, come non faceva dal 2015. 40-15 DUE MATCH POINT: dritto vincente diin lungolinea. 40-0 TRE MATCH POINT: l’iberico fa correreper tutto il campo, per poi piazzare lo smash vincente. 30-0 Prima vincente esterna di ...

zazoomblog : LIVE Nadal-Rublev 6-3 ATP Finals 2020 in DIRETTA: il numero 2 del mondo vince il primo set - #Nadal-Rublev #Finals… - zazoomblog : LIVE Nadal-Rublev 3-2 ATP Finals 2020 in DIRETTA: primi turni di servizio non difficili - #Nadal-Rublev #Finals… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPFinals #Nadal si aggiudica 6-3 il #primoset contro #Rublev. #live - zazoomblog : LIVE – Nadal-Rublev 3-2 Atp Finals 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Rublev #Finals #2020: - OA_Sport : LIVE Nadal-Rublev, ATP Finals 2020 in DIRETTA: tra poco l’inizio, ritardo causato dal doppio precedente -