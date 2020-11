Ryan Giggs | arrestato per aggressione alla fidanzata ex calciatore | FOTO

Leggi su viagginews

(Di martedì 3 novembre 2020) Scattano le manette per. L’exdel Manchester Unites è accusato diai danni della sua giovane compagna. Altri guai per. L’ex, stella del Manchester United tra il 1990 ed il 2014, ha ricevuto la visita della polizia, che lo ha tratto in arresto. L’accusa nei suoi confronti è … L'articoloperexè apparso prima sul sito ViaggiNews.com