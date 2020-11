Milano, rapina in banca con presa d’ostaggi. I malviventi scappano dai tombini (Di martedì 3 novembre 2020) Milano, rapina in banca con presa d’ostaggi. I malviventi si sono dati alla fuga passando per i tombini. Non si registrano feriti. Mattinata di paura a Milano, dove una banda di malviventi ha messo a segno una rapina alla filiale Credit Agricole di Piazza Ascoli. Milano, rapina in banca con presa d’ostaggi Secondo le prime ricostruzioni, che saranno poi confermate nel corso della giornata, i rapinatori hanno fatto irruzione nella filiale della banca e nel corso della rapina hanno tenuto in ostaggio i dipendenti che si trovavano al lavoro nella sede. La fuga per le fogne Gli uomini della ... Leggi su newsmondo (Di martedì 3 novembre 2020)incond’ostaggi. Isi sono dati alla fuga passando per i. Non si registrano feriti. Mattinata di paura a, dove una banda diha messo a segno unaalla filiale Credit Agricole di Piazza Ascoli.incond’ostaggi Secondo le prime ricostruzioni, che saranno poi confermate nel corso della giornata, itori hanno fatto irruzione nella filiale dellae nel corso dellahanno tenuto in ostaggio i dipendenti che si trovavano al lavoro nella sede. La fuga per le fogne Gli uomini della ...

