Lombardia | Piemonte e Calabria verso il lockdown “leggero” | ecco come sarà

(Di martedì 3 novembre 2020) Che sul nuovo dpcm fosse in corso ancora un braccio di ferro si è capito subito ieri, quando Giuseppe Conte alla Camera ha parlato di coprifuoco «in tarda serata» e senza fornire dettagli sulle misure differenziate per aree in base ai coefficienti di rischio. E infatti il decreto con le regole per contenere la corsa al Covid non è ancora pronto. Doveva arrivare ieri sera e invece sarà firmato dal presidente del Consiglio tra oggi e domani, quando lo scontro nel governo e con le Regioni troverà una soluzione di mediazione. Potrebbe essere valido da mercoledì, ma c’è chi vorrebbe farlo partire da venerdì. Il primo nodo riguarda proprio l’orario del coprifuoco, tema che divide la maggioranza. Conte non lo voleva affatto. Alcune regioni hanno chiesto che scattasse alle 18. Il Pd ha chiesto di non andare oltre le 20. ...