Cassa integrazione 2020: cosa cambia a novembre e dicembre con il Decreto Ristori (Di martedì 3 novembre 2020) Il Decreto “Ristori” entrato in vigore il 29 ottobre concede altre sei settimane di Cassa integrazione per COVID-19 con lo scopo di sostenere le imprese colpite dagli effetti economici dell’emergenza epidemiologica. Gli ulteriori periodi di ammortizzatore sociale interessano l’arco temporale 16 novembre – 31 gennaio 2021 e potranno accedervi coloro che hanno già esaurito le settimane previste dal Decreto “Agosto” nonché bar, ristoranti ed altri settori interessati dalle limitazioni del DPCM del 24 ottobre 2020. Inoltre, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’incontro con i sindacati (Cgil, Cisl e Uil) ha annunciato che”il blocco dei licenziamenti viene prolungato fino alla fine di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 3 novembre 2020) Il” entrato in vigore il 29 ottobre concede altre sei settimane diper COVID-19 con lo scopo di sostenere le imprese colpite dagli effetti economici dell’emergenza epidemiologica. Gli ulteriori periodi di ammortizzatore sociale interessano l’arco temporale 16– 31 gennaio 2021 e potranno accedervi coloro che hanno già esaurito le settimane previste dal“Agosto” nonché bar, ristoranti ed altri settori interessati dalle limitazioni del DPCM del 24 ottobre. Inoltre, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’incontro con i sindacati (Cgil, Cisl e Uil) ha annunciato che”il blocco dei licenziamenti viene prolungato fino alla fine di ...

