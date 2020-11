Attentato a Vienna, i video degli spari nel cuore della città ripresi dai cittadini (Di martedì 3 novembre 2020) Attentato Vienna nel cuore della città spari nel cuore di Vienna, nell’Attentato di lunedì 2 novembre che ha colpito la città in sei punti nevralgici a partire dalle 8 di sera. Dopo la prima sparatoria vicino alla Sinagoga, almeno due terroristi hanno seminato il panico per i vicoli della città, nei pressi dei ristoranti dove i cittadini si godevano l’ultima serata prima dell’entrata in vigore del lockdown alla mezzanotte di oggi, 3 novembre 2020. Fino a questo momento sono state accertate tre vittime – un agente di polizia una donna e uno dei terroristi – mentre ci sarebbero almeno 15 feriti. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Interno ... Leggi su tpi (Di martedì 3 novembre 2020)nelcittàneldi, nell’di lunedì 2 novembre che ha colpito la città in sei punti nevralgici a partire dalle 8 di sera. Dopo la prima sparatoria vicino alla Sinagoga, almeno due terroristi hanno seminato il panico per i vicolicittà, nei pressi dei ristoranti dove isi godevano l’ultima serata prima dell’entrata in vigore del lockdown alla mezzanotte di oggi, 3 novembre 2020. Fino a questo momento sono state accertate tre vittime – un agente di polizia una donna e uno dei terroristi – mentre ci sarebbero almeno 15 feriti. Secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Interno ...

GiuseppeConteIT : Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di #Vienna. Non c’è spazio per l’odio e la violen… - Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - rtl1025 : ?? 'Ci sono ancora degli attentatori a piede libero in giro per #Vienna'. A dirlo è il ministro dell'Interno austria… - ConsyD_7 : RT @officialmaz: Ma tutti i politici europei che a ogni attentato twittano subito e con apparente convinzione: 'Noi non cederemo, l'odio no… - ilsognomagazine : Attentato di #Vienna dimostra che unico #antisemitismo esistente oggi in Europa è, anche qui, quello #ISLAMICO. -