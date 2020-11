Zenit-Lazio | Inzaghi in conferenza stampa | data | orario | tv e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Alle 18:00 di martedì 2 novembre Simoneterrà laalla vigilia di, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo la rocambolesca vittoria esterna contro il Torino per 4-3 nei minuti di recupero, la formazione biancoceleste cerca punti anche in Russia per portare a sette il bottino collezionato in queste tre partite di an. Lasarà trasmessa insuStyle Channel ma potrete ascoltare le dichiarazioni del tecnico biancoceleste anche suStyle Radio. Sportface.it vi offrirà unatestuale a partire dall’inizio della...