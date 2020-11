Xiaomi Mi 10 Ultra non si ricarica davvero a 120 W (Di lunedì 2 novembre 2020) Stando ad un test, pare che Xiaomi Mi 10 Ultra si ricarichi ad una velocità inferiore ai 120 W pubblicizzati dal produttore asiatico L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 2 novembre 2020) Stando ad un test, pare cheMi 10si ricarichi ad una velocità inferiore ai 120 W pubblicizzati dal produttore asiatico L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Infatti, Xiaomi Mi 10 Ultra, smartphone particolarmente "bramato" dagli appassionati di tutto il mondo che non possono ancora metterci le mani (tra ricarica a 120W, ricarica wireless a 50W ...

