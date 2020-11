Vienna | spari nel centro città vicino alla sinagoga | diversi feriti Il ministero | “Ucciso un autore dell’attacco | un altro è in fuga”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) Asono stati sentitia unae poi a Schwedenplatz, neldella capitale austriaca. Secondo la tv Orf ci sarebbe un morto. La polizia ha confermato che è in corso un’operazione su vasta scala e che ci sono “diverse persone ferite”. Ildegli Interni ha riferito che un attentatore è stato ucciso e unprobabilmente è in fuga. Secondo il sito del quotidiano Kronen Zeitung tra ic’è anche un poliziotto che è in pericolo di vita. La stessa testata riporta che l’attacco potrebbe essere stato compiuto da più persone: alcuni autori deglisarebbero in fuga, mentre un uomo si sarebbe fatto ...