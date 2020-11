"Nessun contagio nelle università". Il ministro Manfredi rassicura (Di lunedì 2 novembre 2020) L’università nell’impegno per contrastare il Covid è pronta a tutto. Lo dice in un’intervista a ‘La Stampa’ Gaetano Manfredi, ministro dell’università e della Ricerca. “Le modalità utilizzate per ulteriori restrizioni sono su base regionale da parte del Comitato universitario regionale - spiega - ora è possibile che in alcune aree metropolitane ci sia un passaggio tutto alla didattica online, ma dipende dalle realtà locali, si è scelto di avere molta flessibilità. Il sistema però fin dall’inizio si è organizzato per essere pronto a qualsiasi situazione perché abbiamo adottato una modalità mista che permette di aumentare o diminuire la presenza in aula in base alla situazione ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) L’; nell’impegno per contrastare il Covid è pronta a tutto. Lo dice in un’intervista a ‘La Stampa’ Gaetanodell’; e della Ricerca. “Le modalità utilizzate per ulteriori restrizioni sono su base regionale da parte del Comitato universitario regionale - spiega - ora è possibile che in alcune aree metropolitane ci sia un passaggio tutto alla didattica online, ma dipende dalle realtà locali, si è scelto di avere molta flessibilità. Il sistema però fin dall’inizio si è organizzato per essere pronto a qualsiasi situazione perché abbiamo adottato una modalità mista che permette di aumentare o diminuire la presenza in aula in base alla situazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Nessun contagio "Nessun contagio nelle università ". Il ministro Manfredi rassicura L'HuffPost Ancora morte nella rsa, sono sei in tre giorni

Venendo ai contagi registrati nell’ultimo bollettino della Asl Toscana centro (1.336 i casi totali nell’area vasta), anche stavolta non si salva nessun comune dell’Unione: Capraia e Limite aumenta di ...

Coronavirus, principe William contagiato ad aprile ma lo nascose

Nessuna conferma, ma neanche una smentita è invece arrivata da Kensington Palace. Secondo il Sun, William ha detto di aver deciso di tenere nascosto il risultato del test perché ''c'erano cose ...

