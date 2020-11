Napoli, extracomunitari feriscono 8 poliziotti: “Certi quartieri sono terra di nessuno, altro che norme anticovid” (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Stanotte a Napoli otto poliziotti sono stati feriti in servizio, aggrediti selvaggiamente da decine di extracomunitari mentre tentavano di mettere fine a una specie di festa, dove quasi tutti erano senza mascherine. Gli allegri avventori si sono infuriati perché gli agenti osavano disturbarli mentre loro violavano praticamente tutte le disposizioni in tema di emergenza sanitaria, e hanno pensato bene di dargli addosso. Scene come questa non solo sconcertano, ma sono l’ennesima conferma di quanto assurdo sia continuare a operare per la sicurezza di tutti con “armi spuntate” senza leggi adeguate, mandati al macello anche in zone che sono davvero terra di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– “Stanotte aottostati feriti in servizio, aggrediti selvaggiamente da decine dimentre tentavano di mettere fine a una specie di festa, dove quasi tutti erano senza mascherine. Gli allegri avventori siinfuriati perché gli agenti osavano disturbarli mentre loro violavano praticamente tutte le disposizioni in tema di emergenza sanitaria, e hanno pensato bene di dargli addosso. Scene come questa non solo sconcertano, mal’ennesima conferma di quanto assurdo sia continuare a operare per la sicurezza di tutti con “armi spuntate” senza leggi adeguate, mandati al macello anche in zone chedavverodi ...

Agenparl : Covid, a Napoli 8 feriti dopo aggressione extracomunitari, quartieri terra di nessuno - - sandrafrasson : RT @mmayr5: I Blindati a Napoli per gestire la rivolta dei NIGERIANI che non accettano la chiusura del loro bar dove non si rispetta al i… - carmentpf : RT @mmayr5: I Blindati a Napoli per gestire la rivolta dei NIGERIANI che non accettano la chiusura del loro bar dove non si rispetta al i… - monikindaaaa : RT @mmayr5: I Blindati a Napoli per gestire la rivolta dei NIGERIANI che non accettano la chiusura del loro bar dove non si rispetta al i… - mmayr5 : I Blindati a Napoli per gestire la rivolta dei NIGERIANI che non accettano la chiusura del loro bar dove non si r… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli extracomunitari Polizia chiude bar gestito da immigrati, scatta la violenta reazione | VIDEO NapoliToday Napoli, festa con 200 nigeriani in via Foria: fermato il party e agenti aggrediti

La polizia a Napoli e' intervenuta per la segnalazione di una festa in un circolo in via Michele Morelli, nella zona del borgo di San Antonio Abate, dove ...

Coronavirus a Napoli, maxi assembramento d'immigrati (senza mascherine) a Porta Nolana: «Adesso basta»

Ancora assembramenti a Porta Nolana: di sabato sera combriccole di immigrati hanno di nuovo affollato lo slargo antistante le antiche torri aragonesi con il mercato abusivo di ...

La polizia a Napoli e' intervenuta per la segnalazione di una festa in un circolo in via Michele Morelli, nella zona del borgo di San Antonio Abate, dove ...Ancora assembramenti a Porta Nolana: di sabato sera combriccole di immigrati hanno di nuovo affollato lo slargo antistante le antiche torri aragonesi con il mercato abusivo di ...