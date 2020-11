Milan-Lille: probabili formazioni e dove vederla in TV (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Milan si presenta alla sfida con il Lille dopo aver vinto la partita 1-2 con l’Udinese, il pareggio allunga la striscia positiva dei rossoneri che sono imbattuti da 24 partite. Il match contro L’Udinese non è stato giocato bene dai rossoneri, si è sentita molto la fatica dopo tutti i match consecutivi. La differenza l’ha fatta, come al solito, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese nonostante i 39 anni sta facendo sfracelli in serie A, anche i più ottimisti non si sarebbero mai immaginati un’Ibra così in forma. Se domani il Milan dovesse vincere contro il Lille mettere una serie ipoteca sul passaggio del turno, permettendogli nelle prossime partite di gestire la rosa facendo così giocare i giocatori che fin qui hanno avuto meno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilsi presenta alla sfida con ildopo aver vinto la partita 1-2 con l’Udinese, il pareggio allunga la striscia positiva dei rossoneri che sono imbattuti da 24 partite. Il match contro L’Udinese non è stato giocato bene dai rossoneri, si è sentita molto la fatica dopo tutti i match consecutivi. La differenza l’ha fatta, come al solito, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese nonostante i 39 anni sta facendo sfracelli in serie A, anche i più ottimisti non si sarebbero mai immaginati un’Ibra così in forma. Se domani ilsse vincere contro ilmettere una serie ipoteca sul passaggio del turno, permettendogli nelle prossime partite di gestire la rosa facendo così giocare i giocatori che fin qui hanno avuto meno ...

