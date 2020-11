L' orrendo provino di Nina Dobrev e le attrici che potevano interpretare Elena Gilbert

Ultime Notizie dalla rete : orrendo provino

Il Mattino

Dal Sussidiario Illustrato della giovinezza, album d’esordio dei Baustelle, sono passati ormai 20 anni. Vent’anni in cui Francesco Bianconi è diventato una delle voci più caratteristiche del cantautor ..."Partivamo da un fatto di cronaca che per noi era irrappresentabile. Come si poteva raccontare una storia così oscena? Alla fine, la non narrabilità della storia è stato proprio ciò che mi ha guidato ...