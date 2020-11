Lazio, da 2-3 a 4-3 al 98' Giampaolo al capolinea (Di lunedì 2 novembre 2020) torino 3 Lazio 4 Primo tempo: 2-1 TORINO, 4-3-1-2,: Sirigu 5.5; Vojvoda 6, 25' st Singo 5.5,, Lyanco 5, Bremer 6.5, Rodriguez 5.5; Meite 6.5, Rincon 6.5, Lynetty 6; Lukic 5; Verdi 6, 26' st Nkoulou 5. Leggi su quotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) torino 34 Primo tempo: 2-1 TORINO, 4-3-1-2,: Sirigu 5.5; Vojvoda 6, 25' st Singo 5.5,, Lyanco 5, Bremer 6.5, Rodriguez 5.5; Meite 6.5, Rincon 6.5, Lynetty 6; Lukic 5; Verdi 6, 26' st Nkoulou 5.

TuttoMercatoWeb : Torino, Giampaolo in bilico: confronto negli spogliatoi dopo il ko con la Lazio - Dalla_SerieA : Diretta Torino-Lazio ore 15: dove vederla in tv e formazioni ufficiali - - Dalla_SerieA : Torino-Lazio, Giampaolo: 'Servirebbe un esorcista...' - - infoitsport : Torino, Giampaolo a rischio esonero: «Lazio? É stata una follia» - infoitsport : Torino-Lazio 3-4, Giampaolo in conferenza: “Mai stato così avvelenato” -