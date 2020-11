Kendall Jenner, 25 look da top model (anche) fuori dalle passerelle per i suoi 25 anni (Di lunedì 2 novembre 2020) Cresciuta tra Kim, Kourtney, Khloé e Kylie, Kendall Jenner, primogenita di Kris e Caitlyn (allora Bruce), spilungona dalle curve decisamente poco spericolate rispetto al resto del clan, ha dichiarato di essersi sentita da bambina come il brutto anatraccolo. La favola, però, la conosciamo tutte e la magia si è compiuta anche nella iper mediatica casa Kardashian. Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Cresciuta tra Kim, Kourtney, Khloé e Kylie, Kendall Jenner, primogenita di Kris e Caitlyn (allora Bruce), spilungona dalle curve decisamente poco spericolate rispetto al resto del clan, ha dichiarato di essersi sentita da bambina come il brutto anatraccolo. La favola, però, la conosciamo tutte e la magia si è compiuta anche nella iper mediatica casa Kardashian.

ambergalx : RT @hadidfeelingsx: non Kendall Jenner che organizza una festa di Halloween nel mezzo della pandemia e fa una regola 'no social media' in m… - marythevirgen : Ainda pensando Nela. Kendall Jenner fantasiada de Pamela Anderson. - lunarcresswelI : @anwisegirl na sua bio é a kendall jenner? - Alma_idm : Kendall Jenner siendo una persona completamente distinta cada semana lmao - clevermelon : il prossimo che mi dice che kendall jenner è una 'BraVa mOdellA, hA sTiLe' gli faccio studiare tutte le sfilate di… -

Ultime Notizie dalla rete : Kendall Jenner Kendall e Kylie Jenner arrivano su Amazon Fashion con un drop... Amica Kendall Jenner, 25 look da top model (anche) fuori dalle passerelle per i suoi 25 anni

Insieme alla sua BFF Gigi Hadid, è tra le top model più richieste del Pianeta. Il 3 novembre Kendall Jenner, che svetta tra le sorelle Kardashian dall'alto dei suoi 179 centimetri, compie 25 anni e da ...

Nicky Zimmermann, la designer che investe a Milano. E il sindaco Sala la chiama per ringraziarla

«Fu un momento incredibile, c’era la coda fuori dai negozi». Poi sono arrivate le pop star, Kendall Jenner, Beyoncé, Natalie Portman Nicole Kidman, Eva Mendes, Kate Hudson, Alessandra Ambrosio, ...

Insieme alla sua BFF Gigi Hadid, è tra le top model più richieste del Pianeta. Il 3 novembre Kendall Jenner, che svetta tra le sorelle Kardashian dall'alto dei suoi 179 centimetri, compie 25 anni e da ...«Fu un momento incredibile, c’era la coda fuori dai negozi». Poi sono arrivate le pop star, Kendall Jenner, Beyoncé, Natalie Portman Nicole Kidman, Eva Mendes, Kate Hudson, Alessandra Ambrosio, ...