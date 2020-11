Johnny Depp perde la causa contro The Sun. E’ «picchiatore di mogli» (Di lunedì 2 novembre 2020) Johnny Depp e Amber Heard, smoking per due sfoglia la gallery Johnny Depp perde contro il Sun. La corte britannica ha rigettato la denuncia per diffamazione presentata dall’attore contro il tabloid che nel 2018 lo aveva definito «picchiatore di mogli» riferendosi alle accuse di violenza da parte dell’ex moglie Amber Heard. Ennesimo colpo di scena in una delle separazioni più complesse e chiacchierate di Hollywood. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 2 novembre 2020)e Amber Heard, smoking per due sfoglia la galleryil Sun. La corte britannica ha rigettato la denuncia per diffamazione presentata dall’attoreil tabloid che nel 2018 lo aveva definito «di» riferendosi alle accuse di violenza da parte dell’exe Amber Heard. Ennesimo colpo di scena in una delle separazioni più complesse e chiacchierate di Hollywood. ...

