Eurolega 2020-2021 | programmata una videoconferenza giovedì 5 novembre coi rappresentanti delle leghe nazionali

L'Eurolega, tramite il suo CEO Eduard J. Scott, annuncia che il 5 di novembre siterrà una videoconferenza per discutere coi rappresentanti dei campionati nazionali per discutere dei calendari delle varie competizioni. Gli organizzatori della massima competizione continentale, ad ogni modo, non sembrano voler accogliere l'appello dell'allenatore dell'Olimpia Milano Ettore Messina che aveva chiesto di sospendere Eurolega ed Eurocup e di riprendere dopo la fine dei campionati nazionali. Lo stesso Eduard J. Scott, infatti, ha affermato che la videoconferenza servirà solo per condividere informazioni e coordinarsi per il prosieguo della stagione e non per studiare formati alternativi per le varie ...

