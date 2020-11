Esclusiva – L’appello di medici e infermieri del Niguarda ai negazionisti | «Dietro quella porta che non hanno aperto | ci sono immagini di sofferenza di cui avere rispetto»

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 novembre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (2 novembre)«Tutto silenzioso. Nessuna coda. Tutto vuoto». Nella rassegna cinematografica deidel Coronavirus, il genere più diffuso in questi giorni deve essere quello dei corti girati nei Pronto Soccorso. Il 29 ottobre su Open avevamo pubblicato i video ripresi all’ospedale Sacco di Milano, la prima struttura sanitaria della città ad essere dedicata completamente ai pazienti Covid. Video in cui sembra che le sale siano vuote e le ambulanze ferme, uno scenario interpretato dai registi come segno evidente delle menzogne diffuse dal governo. Teorie ben poco fondate, come abbiamo dimostrato nella nostra ricostruzione. Ora c’è un nuovo video che è comparso in rete, questa volta girato all’ospedaledi Milano. Nei giorni ...