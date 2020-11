Bayern Monaco, Alaba: “Mai avuto contatti con altri club” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Il Bayern Monaco è sempre stato il mio unico interlocutore. Non ho avuto contatti con altri club“. David Alaba, difensore del Bayern Monaco, nega le numerose voci di mercato che lo vedevano col piede di partenza. “Mi piace molto giocare per il Bayern Monaco. Mi sento molto a mio agio qui e sono felice di far parte della squadra. Non posso dire come sarà il futuro” ha aggiunto l’esterno austriaco. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Ilè sempre stato il mio unico interlocutore. Non hoconclub“. David, difensore del, nega le numerose voci di mercato che lo vedevano col piede di partenza. “Mi piace molto giocare per il. Mi sento molto a mio agio qui e sono felice di far parte della squadra. Non posso dire come sarà il futuro” ha aggiunto l’esterno austriaco.

