Badminton, Europei Junior Lahti 2020: Danimarca-Francia 3-0. Netta affermazione di danesi in finale (Di lunedì 2 novembre 2020) Nella finalissima degli Europei Junior a squadre 2020 che si sono conclusi a Lahti, in Finlandia, a vincere è stata la Danimarca, formazione testa di serie numero uno della manifestazione, che ha superato nell'atto conclusivo del torneo la Francia, numero 4 del seeding, con un netto 3-0. I RISULTATI DELLA FINALISSIMA Danimarca-Francia 3-0 1 XD Mads VESTERGAARD / Clara LøBER – Christo POPOV / Flavie VALLET 18-21 21-17 21-19 1-0 2 MS Magnus JOHANNESEN – Alex LANIER 22-20 17-21 21-9 1-0 3 WS Benedicte SILLASSEN – Anna TATRANOVA 21-8 21-17 1-0 4 MD William Kryger BOE / Mads VESTERGAARD – Alex LANIER / Christo POPOV non disputato 5 WD Simona PILGAARD / Anna Siess RYBERG – Flavie VALLET / Emilie ...

